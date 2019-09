Kaks Eesti noort poksijat astuvad MM-il elu karmimasse võitlusse

Tunamullu juunioride vanuseklassis MMile pääsenud 19-aastane Stiven Aas on võidelnud endale kiirelt koha välja ka Eesti täismeeste koondise parimate seas ning alustab Jekaterinburgis oma sportlaskarjääri kõrgema tasemega võistlusi poolraskekaalus (kuni 81-kilogrammi).

Täpselt sama kindlalt on end meeste seas tõestanud 20-aastane Pavel Kamanin, kes alles ülemöödunud aastal noorte klassist välja kasvas ning koheselt Eesti kergekeskkaalu tiitlivöö võitis.

Kamanin ning Aas on enda vormi lihvinud viimasel kuul Saksamaal, kus lisaks kohalikule koondisele sai ringi pista veel Iiri ja Soome kindameestega.

“Ettevalmistus on sujunud plaanipäraselt,” on koondise peatreener Artur Sinilill rahul. “Füüsiliselt on poisid väga heas seisus - seda tõestasid nad Saksamaa sparringutel.”

Tööd tegid Kamanin ning Aas Saksamaal kõvasti. Lühikese aja jooksul tuli Kamaninil rinda pista näiteks seitsme erineva sparringpartneriga, Aasal kuuega.

Sinilill usub, et tänu hästi õnnestunud viimasele lihvile on MMil seega kõik võimalik: “Kui kõik õnnestub, siis võib nendelt poistelt oodata MMilt head esinemist. Selleks, et päris kõrgetele kohtadele võidelda, peab lisaks olema ka loosiõnne.”