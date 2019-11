Kahekordne olümpiavõitja lõpetab karjääri: vastasel juhul riskin pimedaks jäämisega

37-aastast britist sai 2012. aasta Londoni olümpiamängudel esimene naiste poksi olümpiavõitja. Neli aastat hiljem suutis Adams Rio de Janeiro mängudel tiitlit kaitsta.

"Mulle anti teada, et edasised löögid mu silma pihta tooks tõenäoliselt kaasa pöördumatu kahjustuse ning võin püsivalt ilma jääda silmanägemisest," vahendas väljaanne Yorkshire Evening Post Adamsi sõnu.

Profikarjääri alustas britt 2017. aastal ning ta on valitsev WBO kärbeskaalu maailmameister. Tema viimaseks profimatšiks jäi 28. septembril toimunud kohtumine mehhiklanna Maria Salinaga, kus ta kaitses WBO tiitlivööd. Tema profikarjääri saldoks jääb viis võitu ja üks viik.

"Mul on olnud suur au oma riiki esindada," märkis Adams. "Kahekordseks olümpiavõitjaks tulemine ja seejärel WBO tiitlivöö võitmine on unistuste täitumine. Seejuures on kõik tulnud paraku tervise hinnaga."