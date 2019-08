Joshuaga kordusmatšiks valmistuva "Paksu Poisi" treener: ta pole praegu eriti heas vormis

Mäletatavasti šokeeris Andy Ruiz juunior suve alguses kogu poksimaailma, kui kinkis Joshuale karjääri esimese kaotuse ning sai WBA, WBO, IBO ja IBF-i meistrivööde omanikuks.

Praeguse seisuga toimub kordusmatš 7. augustil Saudi Araabias. Ruiz pidi treeninguid tiitlikohtumiseks alustama sel nädalal.

"Me pingutame selle nimel, et sel nädalal treenima hakata," rääkis Robles ESPN-ile. "Lootsin, et saab juba esmaspäeval alustada, kuid päris nii ei läinud. Kindel plaan on siiski sel nädalal juba esimesed trennid teha."

"Ruiz ei ole praegu heas vormis, aga õnneks on ta kodulinnas stabiilselt jõusaalis käinud," jätkas treener. "Lisaks on Ruiz jooksulindil jooksmas käinud, aga loomulikult õige treeninglaager alles ootab ees. Meil on neli kuud aega poksimatšiks valmistuda. See peaks olema piisav aeg."