Joshua vs Fury! Suurmatš läheneb, põnevad detailid saavad paika

Suurbritannia meedia teatel on suures plaanis asjades kokku lepitud ning lihvimist vajavad veel detailid. Usutakse, et matš leiab aset Lähis-Idas ning ilmselt saab võõrustajaks Saudi Araabia.

Toimumise ajaks pakutakse mai viimast nädalat või juuni algust. Viimane pidi praeguse seisuga olema tõenäolisem.

Praegu on kokku lepitud, et auhinnafond tehakse täpselt pooleks. Ennustuste kohaselt tähendab see, et mõlemad mehed teenivad umbes 110 miljni eurot.

Paika tuleb panna ka telelepingute detailid. Joshua promootor Eddie Hearn on Euroopas seotud Sky Sportsiga ning USA-s hoopis Dazniga. Fury esindajad Frank Warren (esindaja Suurbritannias) ja Bob Arum (promootor USA-s) on omakorda seotud BT Sportsiga ning ESPN-iga. Seega võivad ilmselt praegu suurimad takistused olla just selles valdkonnas.

Joshua valduses on raskekaalu WBA, WBO, IBO ja IBF-i meistrivööd. Fury on aga WBC tšempion. Omavahelise kohtumise võitja tõuseks esimeseks raskekaalu absoluutseks tšempioniks viimase 20 aasta jooksul. Viimati kandis seda tiitlit britt Lennox Lewis.