Joshua teenib laupäevasest kordusmatšist Ruizist kuus korda suurema summa

Briti meedia teatel teenib Joshua võidu korral 46 miljonit naela (54,2 miljonit eurot), millega püstitatakse Briti poksi ühe matši teenistuse rekord. Praegu hoiab seda tippmarki 2007. aastal Floyd Mayweatheriga kohtudes 20 miljonit naela (23,5 miljonit eurot) kasseerinud Ricky Hatton.

Kõigi aegade suurima auhinnaraha 250 miljonit naela (294 miljonit eurot) teenis Floyd Mayweather 2015. aastal matšiga Manny Pacquiao vastu.

Joshua võtab laupäeval ringi kaasa 22 võitu ja 1 kaotuse, mille ta sai 1. juunil New Yorgis just Ruizilt, kellelt ta WBA, IBF-i, WBO ja IBO tiitlivöösid tagasi üritab võita. Ruizi kontol on 33 võitu ja 1 kaotus.