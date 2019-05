Joshua lubab suurt tiitlimatši: Wilder on minu järgmine sihtmärk

Joshua kohtub järgmisena Andy Ruiziga. Tegemist saab olema esimese korraga, kui Joshua poksib USA-s. Heitlus peetakse 1. juunil New Yorgis. Selle duelli järel võtab Joshua enda sõnul taas sihikule Wilderi.

„Wilder on minu peamine siht. Asjad ongi just nii lihtsad. Dillian Whyte'il oli võimalus minuga poksida 13. aprillil, kuid ta leidis, et pakkumine oli liiga kehva. Ta üritab nüüd teiste matšidega oma väärtust tõsta,“ rääkis Joshua Sky Sportsile enda võimalustest.

Hiljuti esimese raundi nokaudiga Dominic Breazeale'i alistanud Wilder lubas samuti, et oodatud duell Joshuaga saab peagi teoks.

„See juhtub. See saab teoks. Ma usun kogu südamest, et see matš toimub,“ sõnas Wilder USA meediale. „Üliraskekaalus on konkurents praegu niivõrd hõre, et meie kohus on fännidele pakkuda suuri matše.“

29-aastase Joshua valduses on praegu WBA, WBO, IBF-i ja IBO meistrivööd. Profina on ta pidanud 22 matši ning kõik on lõppenud tema võiduga. 21 korda on ta vastase suutnud nokauteerida. Ainsana pidas kõik 12 raundi vastu Uus-Meremaa äss Joseph Parker, kellelt Joshua võttis WBO meistrivöö.

33-aastane Wilder on aga WBC meistrivöö omanik. Profina on ta pidanud 42 matši, millest tal on kirjas 41 võitu ja üks viik. Ainus viik pärineb eelmise aasta 1. detsembrist, kui viiki jäi tema duell Tyson Fury'ga. 40 võitu on ta saavutanud nokaudiga.