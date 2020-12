Joshua ja Pulev pidasid kaalumisel maha ägeda sõnavahetuse: "Tahtsin talle vastu lõugu anda"

Juba eilne ametlik kaalumine kujunes päris tuliseks. Kui 39-aastane Pulev karjus, siis Joshua vehkis sõrmega vastase näo ees. Turvamehed olukorral siiski teravamaks minna ei lasknud.

"Ma oleksin tahtnud teda juba seal vastu lõugu lüüa, kuid ma pean veel ootama," kommenteeris Joshua (31), vahendab BBC Sport.

"Ma tean, milline ta on, olen teda jälginud. Ta arvab, et ta on sõdalane. Kui vastased tulevad koos minuga ringi, on nad enesekindlad ja siis mõne raundi pärast nende hing hakkab hävinema. Siis saan nad alistada," rääkis Joshua.

Pulev lisas omalt poolt: "Ma ütlesin talle, et austan teda, kuid olen parem poksija ja näitan seda homme (täna - toim.). Ma arvan, et talle ei meeldinud see. Las ta olla veel viimast päeva maailmameister."

Pulev kaalus 108,7 kilogrammi - see on tema madalaim kaal alates 2009. aastast. Joshua kaaluks mõõdeti 109 kilogrammi ehk kaks kilo vähem kui mullu detsembris, kui ta alistas Andy Ruiz Juniori.

Tänase tiitlimatši võitja võib järgnevalt kohtuda briti Tyson Furyga ning siis oleks esmakordselt kõik neli profipoksi tiitlit korraga mängus.

Joshua ja Pulev sammuvad laupäeva hilisõhtul ringi Eesti aja järgi pärast südaööd. Soojendusmatšidega tehakse Londonis algust juba kell 21.00.