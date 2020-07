Joshua: Fury pole teinud piisavalt, et olla hirmutav

Joshua usub, et 31-aastasel Furyl puudub see “x-faktor”, mis peaks temast tegema erilise sportlase.

“Mida te olete Furys näinud? Paar põiget? Ringiratast liikumist? Mida te olete temas näinud, mis muudab ta hirmutavaks? Kiirus?” küsis Joshua uudisteagentuurilt SkySports.

“Kui spordis on suur puudus talentidele, siis kõik, mida sa vajad, on mõned põiked ja liikumine, et olla maailmatipus. Raske töö, motivatsiooni ja õppimisega suudetakse sellest olla üle,” usub Joshua.

“Mida te temas siis hirmutavat näete, et temast ei peaks saama jagu?" esitas Joshua küsimuse.

Kaks raskekaalu giganti on usutavasti jõudnud kokkuleppele kahe matši osas 2021. aastal.