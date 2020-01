Hullumeelsed summad: Floyd Mayweather on teeninud poksiringis iga löögi eest 499 182 dollarit

Nüüd on välja arvutatud, et eelmisel kümnendil, kui 42-aastane ameeriklane pistis oma matšide eest taskusse 915 miljonit dollarit, kasseeris ta iga tema suunas tehtud löögi eest koguni 499 182 dollarit (447 217 eurot).

Mayweather pidas lõppenud kümnendil kümme profimatši ning tegi nende jooksul kokku 4270 lööki ning võttis vastu 1833 lööki.

Sel aastal on Mayweather lubanud tippsporti naasta. Mullu novembris andis ta Instagramis teada, et tuleb 2020. aastal ringi tagasi. „Naasen 2020. aastal tippsporti,“ kirjutas fotol poksivarustust kandnud sportlane. Küll on aga selgusetu, kas Mayweather teeb comebacki poksis või alustab hoopis MMA-karjääri.