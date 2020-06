Geiajakiri küsis Nikolai Valujevilt intervjuud. Loe, mida endine poksitšempion vastas!

Poksihiiglase intervjuust oli nimelt huvitatud üks geiajakiri.

"Tere Nikolai! Ma ei ole eriti lootusrikas, aga loodan siiski, et vastad. Mu nimi on Artjom. Ma olen geiajakirja peatoimetaja. Kas sa võiksid meile intervjuu anda? Tahaksime sind paremini tundma õppida," postitati firma Interskol kodulehele rubriiki "Küsi Nikolai Valujevilt". Valujev on selle firma ametlik reklaamnägu.

Kuna Valujev oli lubanud kõigile küsimustele lahkesti vastata, ei saanud ta ka seda palvet tähelepanuta jätta.

"Te ei saaks mind veel paremini tunda. Leiate vajaliku info minu Wikipedia leheküljelt. Seal on näiteks perekonna rubriikis kirjas. "Naine Galina Borisovna Valujeva (neiupõlvenimi Dimitrova, sündinud 26. juulil 1977), poeg Grigori Valujev (sündinud 26. veebruar 2002), tütar Irina (sündinud 2. märts 2007), poeg Sergei Valujev (sündinud 30. juuli 2012)," vastas 46-aastane poliitik, kes poksikarjääri lõpetas 2009. aastal kaotusega britile David Haye'le.