Fury loputas Wilderit korralikult, kuid mehed teenivad võrdse auhinnaraha. Võrreldes avaduelliga on summad kosmilised

Madis Kalvet reporter RUS

Tyson Fury on nüüd WBC maailmameister! Foto: STEVE MARCUS, Reuters/Scanpix

Tyson Fury ja Deontay Wilderi jaoks oli meeste teine omavaheline vastasseis tõeliselt tasuv. Kui enne matši räägiti, et mõlemal mehel on garanteeritud 18 miljonit eurot, siis nüüd kirjutab ESPN, et mõlemad saavad selle heitluse eest 23 miljonit eurot.