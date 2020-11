FOTOD | Suur õhtu Los Angeleses: Mike Tyson naasis 15 aasta järel poksiringi, endise NBA ässa profidebüüt lõppes karmilt

Kohtumist alustas teravamalt Tyson, kes suutis avaraundis kahel korral Jones jr-it tabada. Enamus rünnakud suutis Jones jr siiski aga tõrjuda. Teine raund möödus sarnaselt: Tyson ründas rohkem, ent Jones jr püsis kaitses kindlalt.

Mida rohkem matš edasi läks, seda rohkem Tyson vastast tabama hakkas, kuid midagi eriti ohtlikku nendes olukordades siiski ei sündinud. Kohtumise käigus muutus ka Jones jr veidi aktiivsemaks, kuid selgelt ründavamaks pooleks oli siiski Tyson. Jones juuniori taktika oli rohkem "kallistusi" otsida ning selle abil Tysonit rünnata.

Viimases raundis elavnesid veel mõlemad, ajades võitu taga, kuid kumbki mees otsustavat lööki teha ei suutnud. Kaheksa raundi järel otsustasid kohtunikud kuulutada lõpptulemusena välja viigi.

"Olen viigi üle õnnelik," teatas Tyson matši järel. "Arvasin, et võitsin, aga olen õnnelik, sest pakkusime fännidele meelelahutust. Olen endaga rahul ning kavatsen sellega jätkata. Kindlasti teeksin seda kõike uuesti. Olen väga õnnelik, et suutsin kaheksa raundi vastu pidada. Nokaudid ei näita midagi, tähtis on vastupidavus."

"See oli raske matš. Sain Mike'ilt mõned valusad hoobid. Pean perega rääkima ning vaatama, mis nad arvavad," sõnas Jones jr võimaliku kordusmatši kohta. "Kui kõik läheb õigesti ja mu pere on nõus, siis kes teab."

Tysonile oli see esimeseks matšiks 15 aasta järel. Jones jr pidas viimase profimatši enne tänast alles 2018. aasta alguses.

Los Angeles toimunud poksiõhtul nägid põnevaid vastasseise veelgi. Viimases soojendusmatšis läksid vastamisi endine NBA tähtmängija Nate Robinson ja YouTube'i kuulsus Jake Paul.

Poksis rofidebüüdi teinud endise New York Knicksi korvpalluri jaoks lõppes suur õhtu aga kurvalt. Jake Paul oli Robinsonist kindlalt üle ning võitis ta teises raundis tehnilise nokaudiga. Kusjuures Robinsoni allajäämine oli niivõrd selge, et sotsiaalmeedias leidsid paljud fännid, et kohtunik oleks pidanud juba varem matši lõpetama.

Jake Paul nokauteeris teises raundis Nate Robinsoni. Joe Scarnici/Handout Photo via USA TODAY Sports