FOTOD | Homse Xplosion võitlusõhtu osalejad käisid kaalu peal ja vaatasid vastastega tõtt

Üritus toimub koroonapandeemia tõttu ilma publikuta ning on nähtav vaid TV6 vahendusel. Delfi on samuti saalis kohapeal ja toob lugejateni värsked pildid, tulemused ja kommentaarid.

Täna toimus Kalevi poksiklubis ametlik kaalumine ja stare-down.

Vaata ka videointervjuud Mirkko Moisari ja Kaupo Arroga, mille Delfi tegi meestega eilses trennis!

Kokku on homses põhiprogrammis viis poksireeglitega matši:

Mirkko Moisar – Artjom Ljaševitš (Ukraina), 72,5 kg (6x3min)

Kaupo Arro – Jaroslav Jurov (Ukraina), 75 kg (4x3min)

Henry Rohtla – Dmitri Gladõšev, 74 kg (4x3min)

Sergei Bogatov – Albert Starikov, 75 kg (5x2min)

Ringo Tipp – Ahti Pikkur, 90,6 kg (4x3min)

Enne põhiprogrammi toimuvad ka undercard’i matšid algusega kell 17 (nähtav portaalis sport.television.ee):

Poks , 30kg Arhip Paramonov vs Nikita Skriptšenko

Muay Thai, 32kg Daniel Zawalski vs Revil Voit

Poks, 70kg Aleksandr Grebeljuk vs Leon Kermas

Poks, 70kg Richard Ollino vs Andres Mell

k1, 75kg Taur Guitor vs Tarmo Kõrs