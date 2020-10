FOTO | Simone Viidase poksitrennides pärast seda pilti vabu kohti pole

"Ma võtan vastu uusi trennitajaid aasta läbi," lubab ta siiski naerdes. "Minu käe all treenivad nii algajad kui ka edasijõudnud ehk igale inimesele leidub midagi. Ka vanuse ülempiiri pole seadnud, meil treenivad hetkel inimesed vanuses 12-50. Tulge ja proovige!"

Simone ja Viimsi Tigers Gym olid üks esimesi, kes lõid ainult naistele suunatud treeninggrupi kolm-neli aastat tagasi. Viidase trenn on kikkpoksi- ja tai poksi põhine treening, kuhu ta lisab sisse erinevaid üldfüüsilisi harjutusi, et keha ikka iga nurga alt treenida. "Women’s K1 Bootcampist saad väga head poksioskused, kindlustunde, et vajadusel oskad ennast kaitsta, painduvuse, hea koordinatsiooni ja ka muidugi killer-keha!" ütleb ta.

Viidas annab trenne nii Viimsi Tigers Gymis kui ka Golden Clubi Viimsi ja Rotermanni klubides. Mõlemal juhul on tegemist butiikklubidega, mis talle väga meeldib: on vähem inimesi ja tänu sellele on igale kliendile garanteeritud personaalsem lähenemine. „Teisisõnu pole tegemist loomaaedadega, kus ei mahu riietusruumi ära ja trenni lõpuks treeneril pole ikka aimugi, et sa tema trennist üldse osa võtsid, haha! Õnneks on viimaste aastatega kõik poksiklubid taset väga palju tõstma hakanud ja seda on tore näha!” rõõmustab Viidas.

Kuigi Simone mootorispordis võistlemise on selja taha jätnud, siis perega käib ikka kihutamas – suvel ringradadel ja talvel jääradadel. "Nagu mu vanaema ütles, siis meil, Viidastel, on põrin veres ehk autod tõesti meeldivad. Maailmas on palju vingeid autosid. Keeruline on mõnda neist välja tuua, kuid kindlasti on silma jäänud näiteks Mercedes-AMG GT4, millega mu vend Tristan Viidas võistleb, ning mu tulevikuauto BMW M8."

Kardisõidule tekkis konkurent, kui sõber vedas Simone 16. sünnipäeval Jevgeni Ovsjannikovi juurde poksitrenni. Simone noorem õde ja vanem vend treenisid Tigersis enne teda. "Olin alati tahtnud seda proovida, sest poksist saadav kiire reaktsioonikiirus ja muu tuleb võidusõidus kasuks. Võitlusspordi juures mind paelub just see, et oled igas trennis sunnitud lükkama oma vaimseid ja füüsilisi piire aina kaugemale," lausub Simone.