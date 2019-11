FOTO | Andy Ruiz peab sõna! Mehhiklast ei tunne Anthony Joshuaga peetava tiitlimatši eel varsti enam äragi

Praeguseks on jõutud kokkuleppele, et duo läheb taas vastamisi 7. detsembril Saudi Araabias Diriyah'is.

Juunis toimunud tiitlimatši ajal ilmselges ülekaalus olnud Ruiz lubas seejärel, et võtab tiitlikaitsmise nimel end tõsiselt kokku ja ajab end füüsiliselt tunduvalt paremasse vormi. Esialgu oli mehhiklasel kaalu langetamisega raskusi, kuid viimasel ajal on edusammud märgatavad.

Ruizi sparringupartner Michael Hunter postitas viimati sotsiaalmeediasse foto, kust võis aimu saada, et Ruiz ongi treeningud tõsiselt käsile võtnud.

1. juunil Joshuaga kohtudes oli Ruizi võistluskaaluks 121 kg. Kordusmatšiks sooviks ta kehakaalu viia 113 kg peale. Umbes samas kaalus on ka Joshua. „Nüüd on minu ümber õige tiim ja õige varustus. Usun, et kõik muudatused toovad mulle kasu,“ teatas ta. „Kõige tähtsam on keskendumise säilitamine.“