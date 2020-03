Floyd Mayweather nimetas ulmelise summa, mille eest ta on nõus McGregori ja Nurmagomedoviga kohtuma

"Nagu oleme varasemalt rääkinud, kaks nime on mul hetkel laual," avaldas Mayweather Londonis toimunud meediaüritusel. "Oleme rääkinud nii McGregori kui ka Habibiga kohtumisest. Minu jaoks on see hind 600 miljonit USA dollarit. Kui ma lähen välja ja riskin kõigega, siis see parem olgu väärt seda."

Mayweatheri viimane profipoksi matš pärineb 2017. aasta suvest, kui ta oli vastamisi just McGregoriga. 10. raundi tehnilise nokaudiga iirlase alistanud ameeriklane pistis toona taskusse 300 miljonit USA dollarit. "Viimati tegin tõusu 250 miljonilt 300 peale. Loodetavasti suudame tänavu selle murda."

"Mul ei ole poksimaailmas põhjust hetkel ühegi tavalise mehega poksida," rääkis senise karjääri kõik 50 matši võitnud Mayweather. "Ma olen ärimees. Conor McGregoriga kohtumine oli loogiline. Kui mängus on raha, on asjal mõtet."