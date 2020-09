Filipiinide senaator kinnitas: matš McGregoriga toimub järgmisel aastal

McGregori mänedžer avaldas eile, et on Pacquiao leeriga läbirääkimistes ning matš võib teoks saada detsembris või jaanuaris Lähis-Idas. Pacquiao sõnul leiab see siiski aset uuel aastal.

2016. aastal Filipiinide senaatoriks valitud Pacquiao esindajad teatasid, et tema matšist teenitud tulud lähevad koroonaviiruse pandeemia ohvritele.

"Kõikide Filipiinide Covid-19 ohvrite nimel võitleb senaator Manny Pacquiao järgmisel aastal UFC superstaari Conor McGregoriga," vahendab Daily Mail Pacquiao kontori pressiteadet. "Suur hulk tema tuludest läheb neile, keda pandeemia üle riigi on mõjutanud."

Filipiinidel on kevadest alates registreeritud 301 256 koroonaviiruse juhtumit (allikas: worldometers.info) ning 5284 viirusesurma. 25. septembril teatati rohkem kui 100 miljoni inimesega riigis 1778 uuest nakatunust.

Pacquiao (71 matši, 62 võitu, 39 nokauti, 7 kaotust, 2 viiki) pidas oma viimase matši 2019. aasta 20. juulil, alistades kohtunike häälteenamusega ameeriklase Keith Thurmani, millega sai enda valdusse WBA keskkaalu maailmameistritiitli. Ühtlasi sai temast vanim keskkaalu tšempion läbi aegade.