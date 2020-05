Evander Holyfieldi kõrvast tüki hammustamine tõi Mike Tysonile sisse miljoneid dollareid

Tysonile määrati toona kolme miljoni USA dollari suurune rahatrahv. Antud summa võeti maha tema auhinnarahast, mis oli 30 miljonit dollarit.

Tyson tunnistas nüüd podcastis Hotboxin, et Holyfieldi hammustamine osutus talle majanduslikult ülimalt kasulikuks. „Ma ei mõtle sellele hetkele üldse. Mõtlen hoopis sellele, et ma olen tänu sellele teeninud meeletult raha. Kaotasin sellega küll esialgu kolm miljonit dollarit, kuid hiljem olen seetõttu tunduvalt rohkem teeninud. Kas see pole mitte hullumeelne?“

„Tegin lihtsalt mõned fotod, kus ma teesklesin tema kõrva hammustamist ja teenisid koheselt miljoneid,“ lisas ta.