EOK premeerib poksi pronksmedalisti ja tema treenerit

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa avaldas heameelt, et kuigi tänavu on koroonakriis olnud sportlastele suureks väljakutseks, pole nad alla vandunud. „Meie noorsportlased on näidanud, et neil on tahet ja sisu anda endast parim. Mul on hea meel, et kuigi Eesti saabus naiste rahvusvahelisele poksiareenile alles mõned aastad tagasi, on meie sportlaste areng olnud järjepidev,“ ütles Sõõrumaa.

18-aastane Gorišnaja jõudis poksitreeninguteni sõprade kaudu. „Alguses oli väga raske, kuid trennikaaslased toetasid ja motiveerisid mind ning otsustasin jääda. Treener leidis mulle õige lähenemise ja võin öelda, et ta on mulle isa eest. Poks distsiplineerib. Nüüd on poks mul alatiseks südames,“ ütles Gorišnaja.

Rahvusvaheliste tiitlivõistluste medalipreemiad määratakse vastavalt EOK täitevkomitee poolt kinnitatud korrale. Selle kohaselt on olümpiaaladel juunioride EMi pronksmedali preemia suuruseks 1000 eurot. Treeneri preemia suuruseks on kuni pool sportlasele makstavast summast.

Väljamaksmisele kuuluvad preemiarahad eraldab EOK taotlusel Kultuuriministeerium.