Endine UFC tšempion meenutas Mike Tysoniga narkootikumide tarvitamist: ta vähkres ja pöörles ringi ning hakkas minevikust rääkima

Tänavu mais sportlaskarjääri lõpetanud vabavõitleja käis külas Joe Rogani podcastis "The Joe Rogan Experience", kus rääkis muu hulgas sõprusest Tysoniga. Cejudo avaldas, et nad proovisid koos kaasmaalasega ka ükskord narkootikumina klassifitseeritud psühhedeelset ainet DMT (dimetüültrüptamiini). "Olen temaga headeks sõpradeks saanud ning kutsun teda onu Mike'ks. Ta rääkis sellest alati ja üks hetk küsisin temalt, et miks mitte proovida seda," rääkis endine vabavõitleja. "Ta küsis minult, kas olen ikka kindel selles."

Cejudo sõnul proovisid nad seda Kariibi meres asuval Antigua saarel. "Seal oli üks koht, kus rituaale peetakse ning üks šamaan aitas meid. Mike proovis esimesena ning hakkas veidi hulluks minema," jätkas ta. "DMT toob välja sinu deemonid ja asjad, mida oled kaua enda sees hoidnud. Näen, kuidas Mike vähkreb ja pöörleb ringi. Ta hakkas rääkima palju enda minevikust, kuidas ta on iidol ja legend."

"See viis mind minu ema juurde ja näitas mulle kõike nagu üht filmi," kirjeldas Cejudo enda kogemust. "Nägin oma sündi ning seda, kuidas kaheksa-aastaselt sain õe omale ja mina ei olnud enam pere noorim. Mu ema lükkas mind ausalt öelda siis kõrvale. See on mõnes mõttes üsna hirmus, sest DMT tõmbab sind justkui oma kehast välja ning tundub, nagu ees ootaks kohtupäev, kus sinu üle kohut mõistetakse."

Henry Cejudo Sarah Stier/Getty Images/AFP