Endine profipoksija arreteeriti süüdistatuna oma mehe surnuks peksmises

34-aastane Obenauf vahistati Šveitsi politsei poolt eelmisel nädalal ning talle on esitatud süüdistus oma mehe surnuks peksmises. Poksija 61-aastane abikaasa Thomas leiti oktoobrikuus oma Interlakeni korterist surnuna.

Politsei andmetel avastati mehe kehalt massiivsed vigastused, mis olid tekitatud kõva nüri esemega. Paar oli abiellunud alles tänavuse aasta alguses.

Väljaande Blick andmetel on Obenaufil vägivaldne taust. 2016. aastal oli ta Londoni ööklubis üht meest rünnanud ning ka tema endine abikaasa on väitnud, et oli Obenaufiga korduvalt kakelnud, sest naine tungis talle kallale.

Obenauf lõpetas profikarjääri eelmise aasta novembris. Ta sai profiringis 14 võitu ja kuus kaotust.