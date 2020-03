Eestlaste osavõtul toimunud olümpia valikvõistlusel haigestus veel kolm inimest koroonasse

Kui juba varem oli Türgi poksiliit kinnitanud, et kaks nende sportlast ja üks treener andsid kodumaale jõudes positiivse testi, siis nüüd avalikustati, et koroonaviirusse on haigestunud ka kolm Horvaatia koondise liiget. Neist üks on poksija ja kaks treenerit.

"Meie epidemioloog on öelnud, et väga suure tõenäosusega said nad viiruse just Londonis toimunud Euroopa tsooni olümpiakvalifikatsiooniturniirilt," teatas Horvaatia poksiliidu peasekretär Marko Marovic BBC-le.

Londoni valikvõistlus, kus osales umbes 350 poksijat 40 riigist, jäeti pärast kolmandat päeva pooleli, sest koroonaviiruse tõttu hakati siis üle maailma kehtestama reisipiiranguid,

Türgi poksiliidu president Eyup Gozgec kritiseeris Londoni võistluse järel turniiri korraldajaid. "Ma tahaksin teada, miks nad seda võistlust võõrustasid, kui terve maailm tundis sel ajal juba suurt ohtu. Ma ei näinud sellel turniiril mingeid kõrgendatud hügieeninõudeid. Mitte mingeid ennetavaid meetmeid ei võetud kasutusele," kurjustas Gozgec.

Londonis võistlesid ka kolm Eesti poksikoondise liiget - Stiven Aas, Pavel Kamanin ja Semjon Kamanin. Nad kohtusid Poola, Ungari ja Iirimaa poksijatega. Kõik meie sportlased ja koondise peatreener Artur Sinilill pandi Eestisse jõudes 14 päevaks karantiini.

