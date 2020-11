Eesti poksitüdruk jõudis EM-il medalile ja pälvis rahvusvahelist tähelepanu

Võit avaldas muljet isegi rahvusvahelisele poksiliidule, kes kommenteeris saavutust oma kodulehel järgnevalt: "Eesti saabus rahvusvahelisele naiste poksiareenile alles mõned aastad tagasi, kuid nende areng on olnud järjepidev, eriti just noorteklassides. Gorisnaja näitas endast selgelt kogenenuma poksija vastu tõelist motiveeritust ning tahtejõudu. Ja see kindlustas eestlastele neil suurmängudel medali."

"Oleme hetkel tegemas Eesti poksi ajalugu!" kommenteerib saavutust Eesti poksiliidu peasekretär Jelena Kalbina pressiteate vahendusel. "Tegemist saab olema meie teise EM-medaliga kahe aasta jooksul. Diana jaoks ei ole muidugi meistrivõistlused veel lõppenud. Toetame tublit eesti tüdrukut ning elame talle kaasa, kuid oleme medali üle juba praegu rõõmsad."

Poolfinaalis kohtub kuni 20-aastaste vanuseklassi kahekordne Eesti meister Gorisnaja võimsa poolatari Alexis Kubickiga, kes võitis oma veerandfinaali kindla ülekaaluga juba avaraundis.

Noormeestest võttis Euroopa meistrivõistlustest osa Matvei Starikov, kes pidi avaringis tunnistama kohaliku võitleja nappi paremust.

Võistlustel osalevad 22 riigi noorpoksijad. Korraldajad jälgivad pidevalt võistlejate tervist ning järgivad sotsiaalset distantseerumist.