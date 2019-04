Eesti poksikoondise koordinaator: Ainar Karlson ei ole füüsiliselt heas seisus

Euroopa mängudele sõitvast poksikoondisest olid laagris esindatud Kirill Serikov, Pavel Kamanin, Stiven Aas, Ainar Karlson ja Valeri Tsernoglaski, kuid Ainar Karlsoni seisundi kohal on küsimärgid.

"Tegime arsti juures meditsiinilist kontrolli sportlastele ja Ainar Karlson kahjuks ei ole hetkel kõige paremas seisus, just füüsilise poole pealt," rääkis Eesti koondise koordinaator Artur Sinilill portaalile Fightsports24.ee.

"Ta on natuke ennast käest ära lasknud minna. See, et Ainar kunagi rahvusvahelisel tasemel läbi lõi ei tähenda, et ta täna seda kohe teha võiks, kui ta ei ole piisavalt selle jaoks panustanud,” lisas Sinilill.

Refereeritud artikli täisteksti loe portaalist Fightsports24.ee.