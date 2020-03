Eesti koondislased pääsesid Londonist viperusteta koju

Eestlased jõudsid Tallinna kolmapäeva õhtupoolikul läbi Frankfurdi tulnud lennuga. "Reis sujus plaanipäraselt, mingeid tõrkeid ei olnud," sõnas Sinilill Eesti Päevalehele ja Delfile.

Kontroll oli lennujaamades samuti tavapärane ja üllatusi polnud. "Eestis pidime vaid ankeedi täitma, Frankfurdis ei küsitud midagi täiendavat."

Hetkel pole veel selge, kuidas kvalifikatsiooniturniir jätkub ning kus ja millal olümpiapiletite võitlus jätkub. "Teame vaid, et see läheb edasi sama koha pealt, kus pooleli jäi. Kus ja kuna, seda ei tea. Oli küll väike jutt, et see võib juhtuda mais või juunis," selgitas Sinilill.

Kuidas sportlased Eestis treeninguid jätkavad, kui spordibaasid on kinni? "Ongi raske. Meid pandi nüüd 14 päevaks karantiini ka. Aga üldfüüsilist saab väljas ikka teha ja jooksmas käia ning end toonuses hoida," sõnas peatreener ja lisas: "Meil tegelikult polegi hetkel suurt mõtet saali minna, kui me ei tea, mis edasi saab ja kuna võistlused jätkuvad."

Eesti meister Stiven Aas (kuni 81 kg) võitis Londonis kaks esimest vastast ning vajas veel kahte võitu, et Tokyo pääse teenida, kui turniir pooleli jäeti. Vennad Pavel ja Semjon Kamanin kaotasid avaringis ja langesid konkurentsist välja.