Deontay Wilder valas suure matši eel õli tulle: Tyson Furyl on rusikate asemel padjad

Fury ja Wilderi palju kõneainet pakkunud tiitlimatš 2018. aasta 1. detsembril jäi viiki. Kui Fury kuulutas, et lööb korduskohtumises Wilderi nokauti, siis ameeriklane vastust võlgu ei jäänud.

"Me pole näinud tema jõudu sellisena, nagu ta ise seda kirjeldab," sõnas Wilder. "Ta pole olnud järjepidev nagu mina. Minu arust on Furyl padjad rusikate asemel. Vähemasti tundsin nii meie esimeses omavahelises kohtumises."

"Ma ei tea, kuidas tema srateegiasse mind nokauti lüüa suhtuda. Ma ei ole kindel, kas ta proovib mind heidutada oma jutuga."

Tyson Fury tegi hiljuti üllatava otsuse, kui otsustas loobuda treenerist Ben Davisonist, kes aitas tal kaalu langetada ning sõltuvuse ja sügava depressiooniga võidelda ning tagasi tipp-poksi naasta. Furyt juhendab nüüd Javan Steward.

"Kui sa võitled minusugusega, siis on viga treeninglaagris ringi jamada. Ma olen poksiringis ettearvamatu," hindas olukorda Wilder. "Kui su ümber on liiga palju inimesi, kes arvavad, et neil on imerohi olemas, siis see tavaliselt teeb karuteene."