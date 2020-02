Tuleb välja, et Breland jäi tööst ilma üsna napilt, kuna matši kohtunik Kenny Bayless kaalus samal ajal samuti tõsiselt matši katkestamist.

„Käisin seitsmenda raundi eel Deontay juures, et tema seisundit kontrollida. Ütlesin talle, et ta peab juurde panema või ma katkestan matši,“ tunnistas Bayless SiriusXM Fight Nationi vahendusel.

„Seitsmendas raundis ei saanud Deontay aru, miks ma matši katkestasin, kuid andsin talle koheselt märku, et seda tegi tema treener. Ausalt öeldes olin ka mina väga lähedal matši katkestamisele,“ tunnistas kohtunik.

Wilderil on nüüd aega 22. märtsini, et kutsuda Fury uuesti välja. Kõigi eelduste kohaselt kasutabki ameeriklane lepinguga ette nähtud võimalust ning suvel saab näha matši Fury vs Wilder 3.