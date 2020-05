Briti raskekaallase soovitus Tysonile ja Holyfieldile: 50ndates eluaastates võiks lõõgastuda ja pensionipõlve nautida

Tyson (53) tunnistas juba aprilli lõpus, et soovib poksiringi naasta. "Olen üritanud end ringi astumiseks vormi saada. Tahan jõusaali minna ja end kolme- või neljaraundilisteks näidismatšideks vormi saada, osaleda heategevuslikel üritustel, koguda raha kodututele ja narkosõltastest jobudele nagu mina ise."

Tysoni plaanist on indu saanud ka tema igipõline rivaal Holyfield (57), kes teatas, et kohtuks hea meelega taas Tysoniga.

32-aastase briti raskekaalupoksija Dillian Whyte'i hinnangul tuleks vanameistritel ettevaatlik olla. "Seda saab mitme nurga alt vaadata. Kui nad tahavad heategevuse jaoks näidismatši korraldada, siis las olla," vahendas The Daily Mail briti sõnu. "Kõik on hästi nii kaua, kuni nad ei proovi taas profimatši teha. Kui nii läheb, siis nad hävitavad kogu raske töö, mis nad aastate jooksul teinud on."

"Tahaksin öelda neile, et nad on juba 50ndates eluaastates. Tuleks lihtsalt lõõgastuda, edu ja pensionipõlve nautida. Nad võivad haiget saada," lisas Whyte.

Tyson ja Holyfield läksid pika karjääri ajal omavahel vastamisi kahel korral. 1996. aasta 9. novembril toimunud matšis oli Tyson suur favoriit, kuid Holyfield sai 11. raundis võidu tehnilise nokaudiga. Teine kohtumine 1997. aasta 28. juunil lõppes kurikuulsa hammustamisskandaaliga ning Tysoni diskvalifitseerimisega.