Briti poksija isa suri koroonaviirusesse

Yarde sõnul tema isal muid haigusi peale koroonaviiruse ei olnud.

"Ma olen väga eraklik inimene, kuid võibolla see aitab inimestel kodus püsida. Mu isa suri eile viirusesse. Ta oli muidu terve, teisi tervisemuresid polnud," ütles Yarde.

"Mida rohkem inimesed väljas käivad ja üksteisega kokku puutuvad, seda kauem see isolatsioon kestab ja rohkem inimesi nakatub. Ma pole arst, aga tean, et kui sa püsid kodus, on risk sellesse nakatuda või seda edasi levitada väiksem. See pole tõesti riski väärt."

Laupäevase seisuga oli Suurbritannias kinnitatud koroonajuhtumite arv 17 089, surmajuhtumeid oli registreeritud 1019.

Kergraskekaallane Yarde pidi järgmise matši pidama 11. aprillil kaasmaalase Lyndon Arthruiga. Tegemist oli poksiüritusega, mille peamatšis pidid kohtuma seni kaotuseta püsinud Briti tõusvad tähed Daniel Dubois ja Joe Joyce, kuid üritus on nüüd pandeemia tõttu edasi lükatud 11. juulile.

