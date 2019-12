BLOGI | Joshua sai meistrivööd tagasi, Paks Poiss oli liiga paks ja lõikas sellega näppu

Joshua võitis matši kohtunike häältega 118:110, 118:110 ja 119:109.

Võrreldes 1. juunil kaotatud matšiga tegi Joshua selleks korraks selged korrektiivid. Joshua võttis kaalus 5 kg alla ja kaalus nüüd kõigest 107,5 kg. Britt võitles edukalt distantsilt ning ei lasknud kiirete kätega Ruizi endale lähedale. Joshua näitas ringis karjääri parimat liikumist ja noppis punktidega kindla võidu.

Väljanägemise tõttu Paksu Poisi hüüdnime teeninud Ruiz lõikas sel korral ettevalmistusega selgelt näppu. Joshuast lühem Ruiz võttis kaalus veelgi juurde ning mehe kehakaal oli koguni 128,3 kg. Läbi ajaloo on raskekaalu tiitlikaitsjatest raskem olnud ainult Nikolai Valujev.

Võrreldes avamatšiga seitse kg juurde võtnud Ruiz ei suutnud näidata eelmise matšiga võrreldavat kiirust. Kaotuse järel tunnistas ka mehhiklane, et ta jäi aeglaseks ning kehakaalu oli liialt palju.

Joshua tõdes pärast seekordset triumfi, et juunis saadud kaotuse järel ei tasunud teda maha kanda. Esialgu kavatseb ta pidutseda, kuid kaugemas tulevikus on eesmärgiks ikka absoluutse tšempionitiitli püüdmine. Joshual on puudu ainult WBC tiitel, mis kuulub ameeriklasele Deontay Wilderile. Joshua promootori Eddie Hearni sõnul nad koheselt WBC tiitlile ei mõtle.

Joshual tuleb uue aasta alguses ilmselt vastamisi minna IBF-i väljakutsuja Kubrat Puleviga. Kui Joshua peaks sellest matšist loobuma, siis jääb ta IBF-i meistrivööst lihtsalt ilma. Seega võib oodata peagi Joshua ja bulgaarlase matši. Ilmselt saab see toimuma 2020. aasta esimeses pooles. Seejärel võiks ehk mõelda absoluutse tšempioni selgitamisele.

WBC meister Wilder tuleb taas ringi 22. veebruaril, kui ta kohtub teistkordselt Tyson Furyga.