Bernard Hopkins: Mike Tysonil võivad olla tõsised rahamured

Mike Tyson tegi kolm kuud tagasi teatavaks, et plaanib naasta poksimaailma. Tema vastasteks on spekuleeritud Evander Holyfieldi, Shannon Briggsit ja Tyson Furyt.

Hopkinsilt küsiti IFL TV-s kommentaare, mida arvab tema sellest, et Tyson ja Holyfield plaanivad naasta võitlusmaailma viiekümnendates eluaastates. “Ma arvan, et see pole minu otsustada. Pigem on asi selles, kas nad suudavad füüsiliselt sellega hakkama saada.”

“Kust nad võitlevad, Dubais? Nad peavad võitlema väljaspool kodumaad? Kui nad ei läbi tervisetesti, ei võitle nad kellegagi. Lõpuks on see siiski komisjoni otsustada,” lisas Hopkins.

Endine maailmameister mitmes kaaluklassis lisas, et tegu on riskantse plaaniga. “Keegi ei taha nende verd enda kätele, kui midagi peaks nendega seal ringis juhtuma. Nad on sellises vanuses, kus raskelt vigastamist on keeruline vältida. Kui see peaks juhtuma, siis ma usun, et mitte Ameerika Ühendriikides. Nad ei saa siin luba.”

Hopkins imestab miks on Tysonil plaanis võidelda kinnasteta. “Paljaste nukkidega? Kui keegi vajab lisaraha, siis mul on annetusfond kummagi jaoks, “ lisab Hopkins.

“Ta peavad allkirjastama paberid, et ei astu oma lubadusest tagasi. Kui ta räägivad kinnasteta võitlemisest, on ta väga sügavas rahalistes probleemides. Nukkidega võitlemine on väga erinev kinnastega matšist,” tunnistab 55-aastane ameeriklane.