Anthony Joshua promootor loodab, et juba sel aastal näeme unelmate matši Tyson Fury'ga

Hearni sõnul sooviks ta Joshua ja Fury matši näha novembris või detsembris. Enne seda tuleb Fury'l aga tõenäoliselt kolmandat korda kohtuda Deontay Wilderiga.

Fury ja Wilderi avamatš jäi 2018. aastal viiki ning teise vastasseisu võitis Fury seitsmenda raundi tehnilise nokaudiga. Wilderil on nüüd märtsi lõpuni aega aktiveerida lepingus olnud klausel ja sellisel juhul näeksime suvel Fury vs Wilder 3.

„Rahvas ei taha näha seda kolmandat matši. Nad on poksinud juba 19 raundi ning Wilder on neist võitnud heal juhul kolm. Viimati sai ta eriti haledalt peksa,“ teatas Hearn The Sun'i vahendusel. „Loomulikult saan ma ka lepingutest aru. Tal on õigus kordusmatšile. Ütleksin lihtsalt Fury'le, et tee palun kiiresti. Loodan, et nad saavad selle matšiga kiiresti ühele poole.“

Joshual tuleb suvel tõenäoliselt kohtuda IBF-i väljakutsuja Kubrat Puleviga. „Me ei saa praegu Fury't. Peame kohtuma Puleviga. Tahame saada selle asjaga ühele poole. Loodetavasti saab Fury samuti asjadega kiiresti ühele poole ning saame novembris või detsembris korraldada Joshua ja Fury matši,“ lisas Hearn.