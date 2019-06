Anthony Joshua promootor: kordusmatšiks on Joshua peal meeletu pinge

Mäletatavasti üllatas eelmisel nädalal kogu poksimaailma Mehhiko juurtega Andy Ruiz jr, kui alistas tiitlimatšis Joshua ja sai ise WBA, IBF-i ja WBO tiitlivööde omanikuks. Pärast kohtumist kuulutas Joshua, et soovib pidada kordusmatši. Eelduste kohaselt peaks Ruiz ja Joshua omavahel taas ringi minema tänavu novembris või detsembris.

"Rematši peal on väga palju pinget," vahendas BBC Hearni sõnu. "Kui Joshua ka teise matši kaotab, pole tema karjäär üldse heas seisus. Praegu sai ta kaotuse, aga tal oli kohe variant nõuda võimalust tiitlite tagasi võitmiseks."

"Teise järjestikuse matši kaotamine poleks päris karjääri lõpp, aga see paneb oma karjääri üle järele mõtlema. Me kindlasti ei lootnud, et nii vara sellise hetkeni jõuame. Ruizi enesekindlus on hetkel laes, Joshua ilmselt nii ei tunne. Arvan, et Joshua oli enne matši lihtsalt liiga enesekindel. Juhtunu oli poksimaailma üks suurimaid šokke."