Anthony Joshua promootor kommenteeris üllatuskaotust: Joshua peab kordusmatši võitma, muidu tal rohkem võimalusi pole

29-aastase Joshua jaoks oli see karjääri esimene kaotus 22 võidu kõrvale. "See on korralik katsumus mulle," kommenteeris Joshua kaotust. "Pean siit edasi liikuma."

Anthony Joshua promootor Eddie Hearn lisas, et rematši Joshua ja Ruizi vahel peab britt võitma. "Muidu Joshual rohkem võimalusi tiitliteks pole."

"Võitmine on minu jaoks kõik, ma ei kavatse öelda, et kaotamine on vastuvõetav. Kui ma aga juhtun kaotama, tuleb kohaneda olukorraga ja sellest välja tulla," jätkas Joshua.

Joshualt küsiti pärast kaotust, mida ta arvab potentsiaalsetest kohtumistest Tyson Fury ja Deontay Wilderiga. "Ma jätkuvalt tahan nendega poksida, aga minu järgmine samm on ikkagi korduskohtumine Ruiz juunioriga. Ma olen jätkuvalt meister ja kavatsen tõestada seda tiitlite tagasi võitmisega."