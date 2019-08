Anthony Joshua: pean endas kire uuesti üles leidma

Mäletatavasti jäi 29-aastane Joshua üllatuslikult tänavu suvel alla Andy Ruiz juuniorile ning mehhiklane enda valdusesse WBA, WBO, IBO ja IBF-i meistrivööd. Mõlemad mehed on kinnitanud, et tuleb kordusmatš ning kõigi eelduste kohaselt peaks see aset leidma tänavuse aasta lõpus.

"Tunnen end tugevalt ja usun, et suudan tehtud vead parandada," rääkis Joshua Sky Sportsile. "Pean olema võimalikult paljude poksiga seotud inimeste juures, et saada juurde veelgi enam teadmisi ja kogemusi ning lisaks - pean endas kire uuesti leidma."

Praegu on peamiseks küsimuseks, kus uut kohtumist pidada. Joshua loodab kordusmatši viia Suurbritanniasse, Ruiz jällegi tahab neutraalset pinda. "Minu jaoks pole vahet, kus see toimub, ehkki tahaksin muidugi, et Cardiffis. Ruiz tahab neutraalset pinda ja tšempionina on tal teatud sõnaõigus, aga võitlen selle eest, et matš ikkagi Suurbritannias toimuks, sest see on minu koduväljak."