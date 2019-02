Viimati toimus Londonis pressikonverents, kus Joshua lubas, et Millerit ootab suvel karm saatus.

„Vaadake tema nägu. Ma kavatsen 1. juunil teha selle näo kallal tõsiseid ümberkorraldusi. Ma teen oma töö ära. Olen hea poksija, kes on karmi löögiga. Olen alistanud palju tugevamaid vastaseid,“ hooples Joshua.

„Minust saab sinu kirurg. Ma teen sinu välimusele põhjaliku ümberkorralduse,“ lubas britt.

Miller näitas igati välja, et talle ei lähe Joshua jutt vähimatki korda ning teeskles pressikonverentsi ajal magamist.

29-aastane Joshua on profina pidanud 22 matši ning võitnud need kõik. Seejuures on 21 võitu tulnud nokaudiga. 30-aastane Miller on seni samuti suutnud kaotusi vältida. Ameeriklase kontol on 23 võitu (20 nokaudiga) ning üks viik. Viigiliselt lõppes Milleri karjääri viies matš kaasmaalase Joey Dewejko vastu.