Anthony Joshua julge ennustus: löön Fury nokauti esimese kuue raundiga

Joshua ja Fury peaks omavahel kohtuma 2021. aastal. Praeguseks on juba kokku lepitud, et matši tulud jagatakse võrdselt.

Kuigi Joshua tunnistas, et Fury domineerimine Deontay Wilderi vastu avaldas talle muljet, usub ta, et on oluliselt kiirem ja parem poksija kui Wilder.

Küsimusele, kuna nende matš Furyga võiks lõppeda, vastas Joshua: "Esimese kuue raundiga. Ma arvan või õigemini ma tean, et löön ta selleks ajaks pikali."

"Mul on olnud lühem karjäär, seega olen värskem. Samas olen kauem tipus olnud ja suudan närvipingega paremini toime tulla," lisas Joshua.