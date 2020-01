Anthony Joshua asub järgmisena tiitleid kaitsma kivikõva bulgaarlase vastu

Joshua promootori Eddie Hearni sõnul saab Joshua vastaseks suure tõenäosusega olema Kubrat Pulev ja duell peetakse Suurbritannias.

Hearni sõnul on välja vaadatud ka võimalikud võistluspaigad. Matš võib aset leida Tottenhami või Londoni Arsenali jalgpalliklubi kodustaadionil. Lisaks on valikus veel Cardiffi areen või ragbistaadion Twickenham.

„Leping on lähedal. Räägime veel mõlema osapoolega asjad läbi. Nad ütlesid, et vajavad veel kahte nädalat ja seejärel on kokkulepe olemas,“ rääkis Hearn Sky Sportsile. „Peaaegu kindlasti saab see olema Joshua järgmine matš ja peaaegu kindlasti toimub see Suurbritannias.“

Pulev on poksiorganisatsiooni IBF-i esimeseks väljakutsujaks ja Joshual tuleb bulgaarlasega kohtuda, kuna muidu jääks ta antud tiitlist lihtsalt ilma.

38-aastane Pulev on profina pidanud 29 matši, millest ta on võitnud 28 (14 nokaudiga). Ainus kaotus pärineb 2014. aastast, kui ta jäi viienda raundi nokaudiga alla Vladimir Klitškole.

30-aastane Joshua on 24-st matšist võitnud 23 (21 nokaudiga). Ainsa kaotuse sai ta mullu seitsmenda raundi tehnilise nokaudiga Andy Ruiz juuniorilt.

Anthony Joshua ja Kubrat Pulev pidid kohtuma juba 2017. aastal, kuid toona jäi matš Pulevi vigastuse tõttu ära. Foto: GEOFF CADDICK, AFP/Scanpix