Anthony Joshua agent kinnitas: Joshua ja Fury on leppinud kokku kahe matši toimumises

Hearn andis teada, et mõlemad osapooled jõudsid finantsiliselt kokkuleppele, mis oli kogu võitluse suurim küsimärk, vahendab Sky Sports News. „Me oleme heas seisus. Võib öelda, et mõlemad mehed on andnud enda osalemiskinnituse kahele matšile,“ teatas Eddie Hearn.

Tegu on siiski veel alles esimese sammuga matšide toimumiseks. Vaja on veel paika panna detailne kokkulepe. Selletõttu oletatakse, et esimene matš võib toimuda järgmise aasta suvel.

„See on Suurbritannia ajaloo suurim poksimatš. Sellest suuremaks ei saa minna, vähemalt meie generatsioonis mitte,“ teatas Hearn uhkusega.

Lisaks toob Anthony Joshua agent välja ka kahe sportlase erinevused. „Kaks meest, mõlemad väga erinevad teineteisest. Mõlemad on väga erinevate kogemustega ning nüüd saavad nad ühel areenil kokku.“

Kõnealustes kohtumistes võideldakse nelja tähtsaima poksi raskekaalu tiitli nimel.