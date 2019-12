Andy Ruizi treener avaldas: ta pole minuga pärast kaotust enam rääkinud

30-aastasele Ruizile sai saatuslikuks liigne kehakaal. Juunis 122 kg kaalunud mehhiklane lubas 7. detsembri matšiks kaalu alla võtta, kuid tegelikult astus ta ringi hoopis 128 kg raskusena. Korduskohtumises jäi Ruiz Joshua vastu selgelt liiga aeglaseks ja britt sai lõpuks punktidega kindla võidu.

"Rääkisime temaga kohe pärast matši sellest," rääkis mehhiklase treener Manny Robles. "Nüüd on ta kodus. Ausalt öelda pole ma enam temaga rääkinud. Olen kirjutanud talle, et kuidas läheb, aga ta pole mulle vastanud."

Robles lisas, et loodab Ruizi peagi taas treenima hakata. "Mis ma oskan öelda? Olen igapäevaselt olemas. Kui Ruiz soovib, hakkame pihta."

Robles tunnistas, et pärast suvel saadud võitu jätkas Ruiz korralikult treenimist, kuid peagi hakkasid mehhiklast huvitama muud tegevused. "Ta kaotas kaalu. Esimese kuuga võttis Ruiz 9 kilogrammi alla, seega läksid asjad päris hästi. Siis hakkas ta aga puuduma, öeldes, et täna ei jõua ja tuleb järgmisel päeval."

"Ruiz on iseseisev mees. Ta pole enam laps. Ta teab ise, mis on õige ja mis vale. Sellest on kahju, sest ta oleks saanud jõusaalis palju enamat teha. Teda kutsuti pidevalt igale poole ning see hajutas tema tähelepanu trennist. Pärast esimest matši Joshuaga võttis ta 3-kuuse treeningpausi."