Andy Ruizi isa kritiseeris poega: ütlesin talle juba kuu aega tagasi, et läheb raskeks

Võrreldes kahe mehe vahelise esimese matšiga, oli olukord hoopis teine. Joshua oli 1. juuniga võrreldes 5 kilo alla võtnud ning näitas laupäeva õhtul ringis suurepärast liikumist ja kontrollis peaaegu kogu matši. Mehhiklane Ruiz juunior aga võttis kaalus veelgi juurde ning mehe kehakaal oli koguni 128,3 kg. "Paks Poiss" jäi Joshua vastu selgelt liiga aeglaseks.

Ka mehhiklane ise tunnistas pärast kohtumist, et ei valmistunud kohtumiseks piisavalt ning põhirõhk läks hoopis eelmise võidu tähistamisele.

Nüüd kommenteeris poja ettevalmistust ka isa Andy Ruiz seenior. "Andy arvas, et ta on heas kaalus," rääkis isa. "Ütlesin talle umbes kuu aega tagasi, et ta pole heas kaalus. Ütlesin, et matš Joshuaga läheb raskeks, sest ta väsib kiiresti ja ei liigu piisavalt hästi."

"Ta ei kuulanud aga mind ja nautis oma kuulsust. Andy sõitis oma Rolls Roycega ringi, oli sõpradega koos, pidutses ja ei kuulanud soovitusi."