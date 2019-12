Andy "Paks Poiss" Ruiz: kolm kuud pidutsemist sai mulle saatuslikuks

Võrreldes kahe mehe vahelise esimese matšiga, oli olukord hoopis teine. Joshua oli 1. juuniga võrreldes 5 kilo alla võtnud ning näitas õhtul ringis suurepärast liikumist ja kontrollis peaaegu kogu matši. Mehhiklane Ruiz juunior aga võttis kaalus veelgi juurde ning mehe kehakaal oli koguni 128,3 kg. "Paks Poiss" jäi Joshua vastu selgelt liiga aeglaseks.

"Oleksin pidanud rohkem treenima ja oma meeskonda ning treenereid kuulama," vahendas BBC mehhiklase sõnu. "Olin lihtsalt ülekaalus, ma ei liikunud nii, nagu tahtsin."

Endine tiitlivööde omanik tõdes, et võttis pärast 1. juuni võitu esialgu alla, kuid siis hakkas kaal tõusma. "Kaalu hakkas juurde tulema ja see oli minu viga. Keegi ei tea, kuidas me treenisime vahepeal. Andsime endast parima. Olla esmakordselt tšempion, käia igal pool ja seetõttu trennist puududa - see kõik oli raske."

Andy Ruiz andis pärast matši märku, et sooviks ka kolmandat kohtumist Joshuaga. "Triloogia viimaseks osaks olen hoopis parem."

"Ma ei tahaks öelda, et kolm kuud pidutsemist ja tähistamist ei mõjutanud mind, sest see tegi seda. Ühtegi vabandust pole. Pidutsemine sai saatuslikuks. Olen järgmine matš hoopis teistsugune."