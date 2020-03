AMETLIK | Suur poksimatš Fury vs Wilder 3 toimub juba sel suvel

Wilderi ja Fury viimatise matši lepingus oli klausel, mis lubas kaotajal võitja taaskord välja kutsuda. Nüüd otsustaski Wilder, et tema tahab kindlasti ka kolmandat duelli.

„Wilder ja tema esindajad kinnitasid laupäeva õhtul meile ametlikult, et nad tahavad revanši ja seega matš toimub,“ teatas Fury promootor Bob Arum väljaandele Ringside Reporter.

Wilder ja Fury olid esmakordselt vastamisi 2018. aasta 1. detsembril. Toona jäi matš viiki ning WBC meistrivöö jäi tiitlikaitsja Wilderi valdusesse.

Teistkordselt kohtuti nädal aega tagasi ning siis jäi peale Fury. Britt võitis seitsmenda raundi tehnilise nokaudiga.

Arumi sõnul leiab Fury vs Wilder 3 aset juulis, toimumiskoht on veel selgumisel. „Matš toimub juulis. Enne Tokyo olümpiamänge,“ lubas Arum.

See tähendab omakorda, et WBA, WBO, IBO ja IBF-i meistrivööde omanik Anthony Joshua peab eeloleval suvel kindlasti kaitsma IBF-i meistrivööd. Väljakutsujaks on 38-aastane bulgaarlane Kubrat Pulev. See matš toimub juunis Londonis.

„Ütlesin Eddie Hearnile (Joshuale promootorile), et tal ei ole mõtet Fury'ga matši kokku leppida, kuna Joshual tuleb kohtuda Puleviga ja Pulev lööb ta lihtsalt nokauti,“ lubas Arum, kes on ühtlasi ka bulgaarlase promootor. „Seega tiitlite ühendamise matšis lähevad lõpuks vastamisi Fury ja Pulev.“