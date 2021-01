Ajakirjanik meenutas Tysoniga kohtumist: ta oleks tahtmise korral suutnud minu käe otsast rebida

Aastaid poksi kajastanud Frauenheim on korduvalt intervjueerinud ka poksimaailma suurkuju Tysonit. The Athleticule antud intervjuus meenutas ajakirjanik üht vestlust, mis kestis pea tunni. Kui tund hakkas täis saama, oli Frauenheimil vaja intervjuu ära lõpetada, kuid Tyson tahtis edasi rääkida.

"Ta tuli minuga auto juurde kaasa. Tegin ukse lahti ja astusin parema jalaga sisse, kuid tema rääkis ikka minuga edasi. Järgmisel hetkel pani Tyson oma parema käe minu vasaku küünarnuki peale. Mõtlesin, et "Jeesus Kristus! Tunnen, kuidas kümme tuhat naela telliseid on minu käe peal," meenutas Fraunheim.

"Jäin temaga väljas veel pooleks tunniks rääkima, sest mõtlesin, et kui Tyson tahaks, siis ta suudaks mu käe otsast rebida," jätkas ameeriklane. "Need mehed lihtsalt on teistsugused. Oleme näinud küll, kuidas ta poksib. Ma polnud aga kunagi varem nii lähedalt nii uskumatut inimjõudu tundnud."

54-aastane Tyson pidas mullu novembris kauaoodatud tagasitulekumatši, kui läks näidismatši raames vastamisi teise endise raskekaalu maailmameistri Roy Jones juunioriga (51). Kohtunike otsusel lõppes kohtumine viigiseisul.