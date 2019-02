Ainar Karlson tümitab taaskord vastaseid

Kalevi spordihallis oma 13. meistrivõistluste tiitlit jahtiv legendaarne Ainar Karlson näitas ka poolfinaalis, et temale pole lihtsalt vastast – raskekaaluhiid alistas oma vastase taas kohe avaraundis. Finaalis ootab Karlsonit ees Aleksandr Bussel.

Unistuste finaali saab taaskord nautida kergekaalus, kus ristavad kindad valitsev meister Semjon Karhanin (Järve-Boxing) ning tema klubikaaslane ja viimaste aastate suurim konkurent Stanislav Perfilov. Mõlemad mehed tegid poolfinaalis asjad selgeks enne lõpukella: Karhanin lõpetas mulluse hõbedamehe Robert Pedaja (Kontakt) teekonna teises raundis, Perfilov sama kiirelt Vlad Romanjuki (ATP - mullune Eesti meister kaalukategoorias kuni 60 kg). Kas Perfilov suudab lõpuks lükata Karhanini troonilt, see selgub juba homme.

Niisamuti on õhtu oodatuimaks lahinguks mullune kordusmatš Pavel Kamanini (Narva PSK) ning Andrei Hartšenko (Dünamo) vahel. Aasta tagasi ei julgenud keegi ennustada, et noorte klassidest täiskasvanute sekka tulnud Kamanin suudab kogenud ja võimsa Hartšenko troonilt lükata. Ometi nii läks, sest Kamanin ostutus kavalamaks, oskuslikumaks ning mängis jõulise Hartšenko tehniliselt üle. Tänased poolfinaalid tõestasid, et mõlemad on parimas vormis. Kamanin oli kohtunike ühehäälse otsusega üle südikast Sven Saksonist (TÜ ASK), Hartšenko aga näitas võimu ning lõpetas matši Ailando Bresovški (TÜ ASK) vastu teises raundis.