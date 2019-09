55-aastane endine maailmameister šokeerib poksimaailma ning naaseb ringi

Endine WBO (-73 kg) ja WBC (-76 kg) maailmameister Benn lõpetas esialgu karjääri 1996. aastal pärast kaht kaotust iirlasele Steve Collinsile, kuid plaanib nüüd, 23 aastat hiljem ringi naasta. Senise profikarjääri jooksul on ta 48 matšist võitnud 42.

23. novembril toimuvas matšis peaks BBC andmetel Benni vastaseks olema teine endine maailmameister, 40-aastane Sakio Bika.

Benni promootori Mark Petersi sõnul ei lubaks ta Bennil ringi naasta, kui poleks täiesti kindel, et mees on selleks valmis. "Ta on ilmselt maailma kõige paremas vormis 55-aastane. Kui ta karjääri lõpetas, ei riputanud ta kindaid lihtsalt varna ja ta ei lõpetanud treenimist. Ta teeb endiselt kaks korda päevas trenni," sõnas Peters.

"Ta ei tee seda ka raha pärast - ta ehitas endale näiteks Austraaliasse just kümne magamistoaga maja. See on tema elu, tema õigus poksida. Tema jaoks on see hüvastijätt."

Matši sanktsioneerib British and Irish Boxing Authority (BIBA), kuna British Boxing Board of Control (BBBoc) ei nõustunud Benni vanuse tõttu seda tegema. Ringi ääres on BIBA nõuete kohaselt peatraumade spetsialist ja kaasaskantav ajuskänner.

Benn teab sealjuures väga hästi, kui ohtliku alaga poksi näol tegemist on. 1995. aastal alistas ta ameeriklase Gerald McClellani, kes sai suures matšis nii tõsise ajutrauma, et on tänini pime, ei saa kõnest hästi aru ning saab kõndida vaid väga vaevaliselt ning kepi abil.

Benni kaks poega, 22-aastane Conor ja 23-aastane Harley on samuti profipoksijad.