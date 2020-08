19-aastane Eesti poksitalent võitis Riias profikarjääri teise matši

Läti pealinnas toimunud võitlusüritusel LNK Fight Night 16 kohtus kergekaalu Eesti meister kohaliku publiku ees võistelnud lätlase Viktors Kogajsiga ning alistas vastase kohtunike häältega.

Alles möödunud aastal täiskasvanute vanuseklassis võistelnud ning koheselt Eesti meistriks tulnud Semjon Kamanin tegi debüüdi profiringis märtsis, alistades Narvas kodupubliku ees Artur Davidenko.

Semjon kuulub Ida-Virumaa tuntuimasse poksiperekonda. Tema isa Vassili Kamanin on üks riigi paremaid poksikohtunikke, vanem vend Pavel mitmekordne Eesti kergekeskkaalu meister ning olümpiakoondise esinumber ning noorem vend Fjodor teeb tegusid juunioride klassis.

Erinevalt vanemast vennast on otsustanud Semjon keskenduda kohe karjääri esimestel aastatel profiringile ning kaks avamatši on näidanud, et valitud on õige tee.

Lisaks Semjon Kamaninile astus Riias ringi ka mitmekordne varasem Eesti meistrivõistluste medalist Deniss Kormilin, kes kaotas keskkaalu matši Jevgenijs Aleksejevsile. Seni neljas matšis kaotuseta püsinud Kormilinile oli see profikarjääri esimeseks kaotuseks.