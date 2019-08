Vabamaadlejate koondise peatreener Aleksei Hapov: MMil nõrku ei ole

Vabamaadlejate koondise peatreener Aleksei Hapov treenib igapäevaselt maadlejaid Kohtla-Järve Spordiklubis Kuldkaru. Juba 12 aastat on tema näpunäidete järgi treeninud tänavuse juunioride EMi pronksmedalist Erik Reinbok, kes ka MMi koondisesse kuulub. Intervjuus annab peatreener kiire ülevaate, kuidas on läinud vabamaadlejate ettevalmistus.

Kus Eesti vabamaadlejad MMiks valmistuvad?

Lõplik, kolmenädalane ettevalmistusetapp toimub Põhja-Osseetias Vladikavkazis Aslan Hadartsevi nimelises maadlusakadeemias.

Kui suur on konkurents vabamaadluses juunioride vanuserühmas ja kes võiksid olla eestlastele suurimad konkurendid?

Konkurents on väga tihe. Maailmameistrivõistlustel nõrku ei ole, nad lihtsalt ei satu sinna, seetõttu ei tõsteta mitte kedagi esile, kõigile pööratakse suurt tähelepanu.

Millised eesmärgid olete koondislastele seadnud?

Jõudu kokku võtta, panustada ja igale matšile täielikult pühenduda, näidata ennast oma kõige paremas võitlusvormis. Ma ei sea neile ainueesmärgiks medalit võita, et mitte tekitada psühholoogilist lisapinget, kuid ma tean, et nad püüavad saavutada parimaid tulemusi.

Kas MMi toimumine Eestis võiks anda meie koondislastele ka väikese eelise?

Seda, et keegi on tänu “koduseinte” toele eelisolukorras, juhtub tihti. Oluline on see, kuidas selle vastutuskoormaga toime tulla.