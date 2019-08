Tondiraba Jäähallis lõppes nädal aega kestnud maadluse juunioride MM

Kreeka-Rooma maadluses tuli riikide arvestuses võitjaks Venemaa 157 punktiga. Teiseks tuli 121 punktiga Iraan ning kolmandaks 117 punktiga Türgi.

Eestlastest maadles täna Kristo Viidas (67 kg) lohutusringis tuneeslase Lamjed Maafiga. Viidas maadles tublilt kogu kohtumise, kuid kaotas selle siiski tulemusega 2:5.

Eesti Maadlusliidu presidendi Jaanus Paevälja sõnul jäi Rahvusvaheline Maadlusliit eestlaste korraldatud võistlusega väga rahule. „Kõik külalised, Rahvusvahelise Maadlusliidu delegaadid ja võistlejad on ainult positiivset vastukaja andnud. Isegi veidi uskumatu, et me nii hästi tegime, kuna see oli meil ju esimene kord,“ kommenteeris Paeväli.

Eesti koondisele paneb Paeväli 5-punkti skaalal hindeks 4-. „Viktoria Vesso tegi naistemaadluses väga hea matši rumeenlannaga. Võitis teda ülekaalukalt. Poolatarile kaotas küll järgmises ringis 3:6, aga oluline on siinkohal, et mõni kuu tagasi toimunud EMil kaotas ta samale vastasele 3:10, nii et Viktoria on õigel teel ja me kuuleme temast veel palju head,“ rääkis Paeväli.

„Kreeka-Rooma koondislastest tegi Karelson väga hea soorituse, aga tema puhul tuleb arvestada, et ta on ainult 16-aastane. Neil võistlustel osalemiseks oli tal eraldi Rahvusvahelise Maadlusliidu, arstide ja vanemate luba, sest kõik näevad, et tegemist on noore talendiga ja ma usun, et Richardist kasvab tulevane maailmameister ja olümpiavõitja,“ jagus Paeväljal kiidusõnu noore eestlase kohta.