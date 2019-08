Tallinnas toimuvale juunioride EMile tuleb ka kahekordne täiskasvanute maailmameister

Kristjan Palusalu mälestusvõistlused Foto: Siim Solman

12.-18. augustini Tallinnas Tondiraba jäähallis toimuva juunioride MMi tituleerituim maadleja on jaapanlanna Yui Susaki, kes on juba ka kahekordne täiskasvanute maailmameister. Kaalus 50 kg maadlev naine on lisaks valitsev juunioride ning kolmekordne kadettide maailmameister. Kokku on Tallinnasse tulemas kaheksa juunioride MMi tiitlikaitsjat.